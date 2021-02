Milano: va avanti la transizione tecnologica delle scuole grazie a 3.590 device donati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scuola del futuro – dichiara Giuseppe Sala, Sindaco di Milano – non può prescindere dalla combinazione di due elementi fondamentali: il rapporto diretto tra docenti e studenti, indispensabile per favorire la crescita umana e leggere i bisogni dei nostri ragazzi, e l'innovazione tecnologica che moltiplica le potenzialità della didattica. Un'esigenza che si è fatta sentire con maggiore forza in questo particolare periodo. Grazie al prezioso supporto di Moncler, facciamo un ulteriore passo avanti nel processo di transizione verso una scuola sempre più ricca di strumenti, perché il diritto all'educazione e quello alla salute non devono essere alternativi l'uno all'altro, ma soprattutto perché tutti i bambini e i ragazzi devono avere le stesse opportunità e la scuola non può lasciare indietro nessuno". "Assicurare a tutti i ragazzi – dichiara Remo Ruffini, Presidente e Amministratore Delegato di Moncler – le stesse opportunità di accesso al sistema educativo è un principio guida di ogni Paese che guarda al futuro. È con questo spirito che Moncler supporta il Comune di Milano nel percorso di digitalizzazione delle scuole elementari e medie milanesi offrendo agli studenti gli strumenti digitali necessari sia per la didattica a distanza che per una gestione più innovativa e più digitale della didattica in presenza". "L'Alleanza tra pubblico e privato – dichiara l'assessora all'Educazione Laura Galimberti – da sempre una caratteristica tipica del tessuto milanese, si è ulteriormente rafforzata in questo periodo complicato dal diffondersi della pandemia. I risultati di questo 'patto territoriale' sono evidenti soprattutto in ambito scolastico e lo dimostra l'importante contributo di Moncler che conferma, ancora una volta che la scuola è veramente il centro della vita della città". (Com)