Grecia: ministero Esteri respinge ipotesi di produzione vaccino russo Sputnik V nel Paese

- La possibilità di produrre il vaccino russo anti Covid Sputnik V in la Grecia non è mai stata menzionata durante un incontro tra il ministro degli Esteri Nikos Dendias con il suo omologo russo Sergej Lavrov. Lo ha confermato il portavoce del ministero degli Esteri greco, Alexandros Papaioannou in risposta a una domanda. "Durante l'incontro del ministro degli Esteri Dendias con il suo omologo russo Lavrov ad Atene il 26 ottobre 2020, sono stati discussi, tra le altre cose, gli sviluppi sulla pandemia", ha detto Papaioannou in conferenza stampa. "In questo contesto, il ministro russo ha fatto riferimento agli sviluppi riguardanti la produzione e la produzione di un vaccino russo per il trattamento del Covid-19. In nessun momento, tuttavia, ha fatto riferimento alla sua coproduzione con il nostro Paese", ha aggiunto. (Gra)