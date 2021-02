Minori: Ronzulli (FI), fondamentale promuovere uso corretto web

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aumento esponenziale dei tentati suicidi e degli atti di autolesionismo tra gli adolescenti "è un pericoloso campanello d’allarme che a circa un anno dall’inizio della pandemia risuona in modo preoccupante. Tra il lockdown, la chiusura delle scuole e le altre limitazioni che hanno quasi completamente azzerato la socialità dei minori è emerso un disagio diffuso che trova sfogo per lo più in rete, l’unico modo che bambini e ragazzi hanno per tenersi in contatto". Così, in una nota, la presidente della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, Licia Ronzulli, di Forza Italia. "Come spesso accade - prosegue - però la toppa rischia di essere peggio del buco, perché il web, purtroppo, non è un luogo sempre sicuro e sono ancora troppe le insidie che minacciano gli utenti più giovani. Ecco perché è necessario promuovere un uso corretto di internet che deve certamente partire dalla scuola e dalle famiglie, ma che passa anche attraverso iniziative come quella organizzata da Telefono Azzurro, impegnato in questi giorni in una serie di eventi e tavole rotonde”, conclude Ronzulli. (Rin)