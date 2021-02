Perù: Congresso approva in seconda votazione eliminazione immunità parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso del Perù ha approvato in una seconda votazione l’eliminazione dell’immunità parlamentare. Il testo, riferisce il quotidiano “El Comercio”, è stato approvato con 103 voti a favore, 14 contrari e 1 astensione. La misura era stata approvata in una prima votazione lo scorso 10 dicembre. Il testo modifica l'articolo 93 della Costituzione, determinando che i processi per reati comuni avviati contro i membri del Congresso durante l'esercizio del loro mandato rientrano nella giurisdizione della Corte Suprema, mentre le imputazioni precedenti all’assunzione dell’incarico sono di competenza della giustizia ordinaria. (segue) (Brb)