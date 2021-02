Messico: impresa pubblica energia torna su mercato finanziario Usa con titoli per 2 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione federale di elettricità (Cfe), azienda energetica pubblica del Messico, ha riferito del collocamento di due titoli da due miliardi di dollari - con scadenze a 10 e 30 anni - nel mercato finanziario Usa. La sigla messicana torna così dopo quattro anni sulla piazza statunitense. Si tratta, ha riferito la Cfe alla Borsa messicana dei valori, di un'operazione disegnata per ridurre il costo finanziario del debito e ottenere risorse utili all'esercizio dell'attività in patria. I fondi serviranno inoltre a rifinanziare il tagliando da un miliardo di dollari in scadenza il prossimo 26 maggio, e per sostenere il programma di investimenti per il periodo 2021-2025. (segue) (Mec)