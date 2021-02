Messico: impresa pubblica energia torna su mercato finanziario Usa con titoli per 2 miliardi di dollari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione viene resa nota in un momento cruciale per il futuro della Cfe. A inizio febbraio, il presidente del Messico Andres Manuel Lopez Obrador ha infatti trasmesso alla Camera dei deputati proposta di riforma del settore elettrico pensata per "restituire" centralità proprio all'impresa pubblica. L'iniziativa punta a modificare la "Legge dell'industria elettrica" inserita nella riforma energetica firmata dall'ex presidente Enrique Pena Nieto. Il progetto di legge, che segue mesi di forcing del governo sul settore privato e sulle rinnovabili, si regge su due principi cari all'attuale amministrazione: azzerare i margini di manovra alle "truffe" compiute ai danni del patrimonio energetico nazionale e garantire la continuità della fornitura elettrica usando le fonti intermittenti come risorsa eventuale. La proposta, con carattere di urgenza, deve essere approvata dalla Camera entro 31 giorni dalla presentazione (l’1 febbraio), ed entro altri 31 giorni dal momento in cui viene trasmessa al Senato. (segue) (Mec)