Roma: Politi (Lega), ciclabile Colombo di Raggi è soltanto una passata vernice su strada

- La sindaca di Roma Virginia Raggi "pubblicizza sui social la nuova pista ciclabile sulla Colombo" ma "i cittadini ormai hanno capito l'antifona e pretendono la verità. Basta spacciare due passate di vernice per un'opera stradale, la pista c'è sempre stata, occorreva semplicemente manutenerla". Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega in Assemblea capitolina, Maurizio Politi. "Stanziare i fondi per lo sfalcio dell'erba e il controllo dell'asfalto è manutenzione ordinaria - aggiunge - non servono progetti congiunti o processi partecipativi. Purtroppo i cittadini hanno potuto constatare che al periodo successivo all'inaugurazione delle varie piste da parte della Raggi e della sua giunta, non seguono i doverosi lavori di controllo e manutenzione, pertanto, così come i parchi pubblici, anche le piste dopo un po' di mesi versano in un pericoloso stato di abbandono e degrado. Tutto questo - conclude - ne rende difficile la fruizione e resta solo il traffico creatosi a seguito della riduzione della carreggiata stradale. Tanta polverina agli occhi e poca sostanza, ma i cittadini non se la bevono più". (Com)