Uee: premier russo Mishustin, alcuni Paesi sfruttano Covid per favorire protezionismo

- Alcuni Paesi stanno sfruttando le conseguenze della pandemia di coronavirus a proprio vantaggio, attraverso misure come le sanzioni, e il protezionismo e concorrenza sleale stanno aumentando progressivamente a livello globale. Lo ha affermato il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, durante i lavori del Consiglio intergovernativo eurasiatico in corso ad Almaty, in Kazakhstan. "Sembrerebbe che la diffusione di una pericolosa malattia abbia minato l'attività economica nella maggior parte dei Paesi del mondo. Ma invece di riconsiderare le proprie posizioni, instaurando una cooperazione per contrastare le conseguenze della pandemia, purtroppo alcuni Stati stanno sfruttando la situazione attuale per i propri interessi", ha detto Mishustin. Il premier russo ha aggiunto che tutto ciò potrebbe portare a conseguenze imprevedibili e persino pericolose. "Ogni anno, le sanzioni economiche, il protezionismo aumentano, le guerre commerciali si intensificano e, in queste condizioni, la nostra priorità dovrebbe essere lo sviluppo della cooperazione industriale all'interno dell'Unione economica eurasiatica e perseguire programmi statali sulla sostituzione delle importazioni a livello sovranazionale", ha detto Mishustin. (Res)