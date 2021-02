Cultura: 9 febbraio riaprono le Terme di Caracalla con nuovo percorso per disabilità visive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il periodo di chiusura determinato dall’emergenza sanitaria, martedì 9 febbraio la Soprintendenza speciale di Roma riapre al pubblico le Terme di Caracalla, con una novità: l’installazione di pannelli per le persone con disabilità visive. Un’apertura, durante i giorni feriali, dal martedì al venerdì, che sarà rivolta soprattutto ai cittadini romani, un’occasione per riscoprire il grande parco delle Terme di Caracalla, attualmente diretto ad interim dall’archeologa Anna De Santis. "Un nuovo inizio, che speriamo diventi un simbolo di ripresa. Un ritorno alla bellezza, grazie alla maestosità delle Terme di Caracalla, che garantiscono sicurezza e distanziamento a tutti i visitatori". Lo dichiara in una nota la Soprintendente speciale di Roma Daniela Porro. "Il frutto di un incessante lavoro fatto durante il periodo di chiusura, portato avanti con cura e passione dallo storico direttore delle Terme di Caracalla, Marina Piranomonte, da poco in pensione", conclude. (Com)