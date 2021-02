Polonia: Varsavia si dice soddisfatta della perdurante presenza di truppe Usa in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia è soddisfatta della perdurante presenza di truppe statunitensi in Europa. E' il commento di Pawel Soloch, a capo dell'Ufficio di sicurezza nazionale (Bbn) alla notizia del congelamento del ritiro delle truppe Usa dalla Germania. "Accogliamo la decisione con soddisfazione. Ricordo che il presidente Andrzej Duda, già all'epoca della sua ultima visita a Washington, ma anche nei colloqui con il segretario generale della Nato, ha fatto appello al mantenimento della presenza militare Usa in Europa", ha detto Soloch. "Non abbiamo legato la questione al rafforzamento della presenza statunitense in territorio polacco" e Varsavia è a favore "di una presenza delle forze Usa il più possibile ampia in tutta Europa". (Vap)