Germania: ordini industria in calo dell'1,9 per cento a dicembre

- A dicembre del 2020, gli ordini dell'industria tedesca hanno subito un declino dell'1,9 per cento rispetto al novembre precedente, il primo in otto mesi. Il dato supera le previsioni, come comunicato oggi dal ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco. Le stime convergevano, infatti, su un calo dell'1 per cento. In particolare, gli ordini dall'estero sono scesi del 2,6 per cento, quelli dalla Germania dello 0,9 per cento. Per l'Eurozona, il dato è del -7,5 per cento, per il resto del mondo si segnala invece un incremento dello 0,5 per cento. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il risultato di novembre è stato corretto al rialzo al 2,7 per cento. In questo modo, gli ordini dell'industria tedesca superano i livelli precedenti alla crisi del coronavirus. Rispetto a febbraio scorso, l'ultimo mese prima dello scoppio della pandemia in Germania con l'introduzione delle relative misure anticontagio, la lettura registra una crescita del 2,6 per cento. Nell'intero 2020, invece, gli ordini dell'industria tedesca hanno subito una contrazione del 7,2 per cento su base annua. (Geb)