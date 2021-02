Cina-Regno Unito: emittente cinese "Cgtn", delusione per revoca licenza di trasmissione da parte dell'authority di Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emittente televisiva cinese China Global Television Network (Cgtn) ha pubblicato un comunicato in cui esprime la sua delusione e opposizione alla sentenza finale dell'Ente per il controllo delle telecomunicazioni britannico (Ofcom), che ha revocato la licenza di trasmissione dell'emittente nel Regno Unito. "Cgtn" è "un'organizzazione internazionale di stampa con un'eccellente reputazione in tutto il mondo per la professionalità, scrive l'emittente in una nota pubblicato sul suo sito web. "Dal suo lancio nel 2000, 'Cgtn' ha seguito le notizie di tutto il mondo secondo i suoi principi di obiettività, razionalità ed equilibrio, e ha vinto numerosi premi internazionali, tra cui un Emmy. Impegnata a promuovere la comunicazione e la comprensione tra i popoli cinese e britannico, 'Cgtn' è andata in onda nel Regno Unito per 18 anni e ha mantenuto solide relazioni a lungo termine con vari media e organizzazioni nel paese. Ha intervistato i principali politici britannici tra cui Tony Blair, David Cameron, Theresa May e Boris Johnson, e il 31 ottobre 2020 ha trasmesso un'intervista con l'ambasciatore britannico in Cina, Caroline Wilson, appena nominato. Ha aiutato il suo pubblico internazionale, compresi gli spettatori nel Regno Unito, a comprendere meglio la Cina e il mondo in modo diversificato e multi-prospettiva". (segue) (Cip)