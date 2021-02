Torino: sorpreso a vendere 2 grammi di cocaina, in casa ne aveva altri 90, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore, in provincia di Torino, i carabinieri hanno arrestato 2 uomini per droga. In particolare a Collegno, nell’hinterland torinese, è finito in manette un operaio di 50 anni. All’interno dell’abitazione i militari della Compagnia di Moncalieri hanno rinvenuto circa 200 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 3.800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. A Buttigliera Alta, sempre nell’hinterland torinese, i carabinieri della Compagnia di Susa hanno sorpreso un incensurato di Rivoli mentre vendeva 2 grammi di cocaina a un acquirente. La successiva perquisizione della macchina in uso allo spacciatore, parcheggiata poco distante dal luogo della cessione, ha permesso di trovae altre dosi di cocaina nonché 1.400 euro in contanti, presumibile provento della pregressa attività di spaccio. A casa del fermato, i carabinieri hanno sequestrato altri 90 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione, varie sostanze da taglio e oggetti per confezionare la droga. L’uomo è stato arrestato ed associato al carcere di Torino.(Rpi)