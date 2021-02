Difesa: Russia, in programma nuove forniture di armi ipersoniche alle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, ha presieduto una riunione nella sede dell'industria militare Mashinostroenija di Reutov, nella regione di Mosca, durante la quale si è discusso di nuove forniture di armi ipersoniche e di alta precisione alle forze armate. "Sulla base dei calcoli dello Stato maggiore della Difesa, in collaborazione con il ministero dell'Industria e del Commercio, è stato organizzato il lavoro per ulteriori acquisti di armi ipersoniche e di alta precisione", ha spiegato il ministro della Difesa, secondo cui il presidente russo, Vladimir Putin, verrà informato della questione ad aprile. "Oggi discuteremo proposte sulle fonti di finanziamento, così come lo stato degli impianti di produzione industriale per raggiungere quest’obiettivo", ha concluso Shoigu.(Rum)