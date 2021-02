Irlanda: spagnola Iberdrola acquista portafoglio eolico off-shore da 3 GW di DP Energy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società spagnola Iberdrola rafforza la sue presenza in Irlanda in seguito all'accordo DP Energy per l'acquisizione di una quota di maggioranza del suo portafoglio eolico offshore di 3 GW, distribuiti progetti sulla costa orientale, occidentale e meridionale del Paese che saranno ammissibili per le prossime aste tra il 2025 ed il 2030. Secondo quanto riferito dall'azienda in una nota, accordo include anche l'acquisizione di una quota di maggioranza di DP Energy, che sarà responsabile dello sviluppo di questo futuro portafoglio eolico nei prossimi anni. Iberdrola ha sottolineato che questa transazione le permette di avanzare nella sua strategia di diversificazione geografica in mercati con un ambiente di investimento favorevole e di posizionarsi nella fase iniziale di sviluppo del mercato eolico offshore in Irlanda, con un grande potenziale di crescita nei prossimi anni. In Irlanda, la compagnia energetica spagnola prevede di investire fino a 100 milioni di euro in nuovi progetti rinnovabili e di stoccaggio entro il 2025.(Spm)