Imprese: Bianchini (Mio Italia), necessaria riapertura serale ristoranti, pub e pizzerie

- "Sono oltre due mesi, da quando il 2 dicembre 2020 è stato desegretato il verbale del Cts, dove non si parlava di stop all'esercizio serale, che" Movimento imprese ospitalità (Mio) Italia "si batte per la riapertura di ristoranti, bar pub e pizzerie". Lo ha dichiarato Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, aderente a Federturismo Confindustria. "Perché, come ho già evidenziato e come ripeterò fin oltre lo sfinimento, non c'è alcuna evidenza scientifica alla base della decisione di chiusura per le ore di cena. Non ha spiegazioni, quindi, l'accanimento contro i ristoratori. I quali stanno continuando a fallire uno dopo l'altro, giorno dopo giorno, in tutto il Paese. Ora, a quanto pare, la battaglia di Mio Italia sta facendo breccia, e da più parti si parla di riapertura dopo le ore 18. Noto inoltre con soddisfazione - ha concluso Bianchini - che la nostra azione incessante per tutelare le attività di somministrazione di cibi e bevande sta facendo proseliti, anche tra chi finora ha sonnecchiato, per usare un eufemismo, e il fronte si sta allargando".(Com)