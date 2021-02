Criminalità: omicidio Niccolò Ciatti, un arresto in Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 4 febbraio 2021, le autorità di polizia francesi, su attivazione dei carabinieri del Ros con il supporto del Servizio di cooperazione internazionale di polizia (Scip/Sirene), hanno rintracciato e tratto in arresto a Strasburgo (F), un cittadino ceceno ritenuto responsabile del pestaggio che, il 12 agosto 2017, provocò la morte del giovane Niccolò Ciatti in una discoteca di Lloret de Mar (Es). L’arresto è stato compiuto in esecuzione di mandato d’arresto europeo (Mae). Il mandato di arresto europeo, emesso sulla base di una ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, è stato spiccato anche nei confronti di un secondo ceceno già ristretto in Spagna per l’omicidio del connazionale (in quanto colpito da provvedimento restrittivo delle locali autorità ). Sono state avviate le procedure di estradizione. Nel frattempo in Spagna pende un parallelo procedimento penale per l’omicidio di Ciatti. (Ren)