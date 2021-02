Governo: Mulè (FI), Berlusconi presenterà a Draghi contenuti concreti, comincia fase nuova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tentativo del presidente Draghi "va nella direzione di quel 'governo dei migliori' che il presidente Berlusconi auspicava fin dal principio". Lo ha dichiarato Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, intervenendo a "Unomattina" su Rai1. "E' un governo che nasce per l'incapacità della ex maggioranza di tenere per mano il Paese. Noi questa mano l'abbiamo offerta dall'inizio della pandemia, Silvio Berlusconi disse nel marzo di un anno fa che in guerra bisogna stringersi intorno a chi ha la responsabilità di governare: non siamo stati ascoltati e purtroppo i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ora comincia una fase nuova e deve iniziare esattamente da dove il governo Conte ha fallito: dare risposte immediate sul piano vaccini, sul Recovery plan, sull'emergenza sociale ed economica. Su questi temi - ha concluso Mulè - Forza Italia ha idee chiare e contenuti concreti che oggi il presidente Berlusconi presenterà al presidente Draghi per confrontarsi su ogni dossier". (Rin)