Milano: trovato cadavere di uno uomo in naviglio Martesana, indaga Polizia

- Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina in via Idro all'altezza di via Padova sugli argini del naviglio Martesana. Ascoprire il corpo, poco prima delle 8, è stato un passante che lo ha trascinato fuori dall'acqua dove era parzialmente immerso. Stando a quanto riferito dall’Areu, intervenuta sul posto con un'automedica e un’ambulanza, si tratta di un 55enne le cui iniziali sono P.C.C.A. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato. (Rem)