Criminalità: Istat, omicidi in calo ma crescono quelli in famiglia

- Nel 2019 gli omicidi sono 315 (345 nel 2018): 204 uomini e 111 donne. Il 19,7 per cento (di cui 17,6 per cento maschi e 23,4 per cento femmine) è composto da vittime straniere. Così l'Istat nel report relativo agli autori e vittime di omicidio. Secondo le rilevazioni dell'istituto di statistica gli omicidi sono in calo fin dagli anni Novanta, soprattutto quelli dovuti alla criminalità organizzata (29 nel 2019, il 9,2 per cento del totale). In ambito familiare o affettivo aumentano invece le vittime: 150 nel 2019 (47,5 per cento del totale); 93 vittime sono donne (l’83,8 per cento del totale degli omicidi femminili). Nei procedimenti giudiziari crescono gli imputati per omicidio in “contesti relazionali” (246 nel 2010, 271 nel 2018). 0,53per 100mila il tasso di omicidi in Italia: su 100mila persone dello stesso sesso 0,70 uomini e 0,36 donne. I Paesi Ue con i più bassi tassi di omicidio sono Italia, Croazia, Irlanda, Paesi Bassi e Polonia. 101 il numero di femminicidi nel 2019. 93,0 per cento la quota di uomini tra gli imputati adulti per omicidio nel 2018; in valore assoluto sono 676, erano 826 nel 2014.(Ren)