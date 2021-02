© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' arrivato a Montecitorio il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. Alle 11 si dà il via alla seconda giornata di consultazioni per la formazione del nuovo governo che parte con l'incontro con il gruppo "Per le Autonomie (Svp-Patt-UV)" del Senato. (Rin)