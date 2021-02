Verbania: Baveno, insediato il Consiglio comunale dei Ragazzi, resterà in carica per 2 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, giovedì 4 febbraio, presso la sala consiliare del Municipio di Baveno (Vco), si è insediato il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), che rimarrà in carica per i prossimi due anni. La giovane Sindaca e i consiglieri eletti hanno presentato il proprio programma al Sindaco Alessandro Monti e agli amministratori presenti. Tante le idee emerse, mirate e utili, e ritenute interessanti e già settimana prossima è calendarizzato un successivo incontro col Sindaco Monti e una delegazione del CCR per confrontarsi in merito alle priorità e alla fattibilità dei progetti presentati. L’insediamento ha visto la presenza dei diciotto consiglieri eletti e della Sindaca Viola Massera, oltre agli educatori della cooperativa VedoGiovane che segue il progetto, coordinati dalla dottoressa Elena Asti. “Un primo incontro con il Consiglio dei Ragazzi, dunque, molto propositivo e interessante – sottolineano il sindaco Alessandro Monti e il consigliere comunale delegato ai servizi educativi Manuela Lombardi – per uno strumento utile che segnala l’interesse dei ragazzi verso la propria comunità e utile per la loro crescita umana e civica (Rpi)