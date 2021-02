Albania: pubblicata gara per gestione sistema operativo aeroporto di Kukes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità albanesi hanno pubblicato la gara per l'affidamento dei servizi di sostegno operativo nell'aeroporto di Kukes, nell'Albania nord orientale, invitando alla presentazione delle offerte. Queste devono pervenire per via elettronica entro il primo marzo 2021. Con questo processo si punta ad avviare l'operatività dell'aeroporto di Kukes, un progetto importante che nel corso degli anni ha subito molti rallentamenti. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Albanian Daily News", negli ultimi mesi i lavori sull'aeroporto di Kukes sono progrediti molto e il progetto dovrebbe essere completato entro la fine di febbraio. Attualmente l'aeroporto internazionale Madre Teresa di Tirana è l'unico operativo in Albania. (Alt)