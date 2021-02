Sanità: Istituto Mario Negri, via a campagna di sensibilizzazione su epilessia e raccolta fondi a sostegno della ricerca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questi farmaci - aggiunge Annamaria Vezzani – potrebbero essere utili anche per altre condizioni cliniche associate a crisi farmacoresistenti, come ad esempio lo stato epilettico. L’attività anticonvulsiva di Anakinra è stata evidenziata per la prima volta nel nostro laboratorio e successivamente convalidata in diversi modelli di epilessia”. La seconda linea di ricerca che sta avendo le prime applicazioni cliniche riguarda il ruolo di biomarcatore di epilessia farmacoresistente di una molecola infiammatoria chiamata Hmgb1. “Un aumento dei livelli circolanti nel sangue di Hmbg1 - conclude Vezzani - predice lo sviluppo di epilessia nei modelli sperimentali con largo anticipo rispetto alla comparsa delle prime crisi epilettiche. Inoltre i livelli circolanti di Hmbg1 possono differenziare i pazienti con crisi farmacoresistenti da coloro che invece rispondono ai farmaci antiepilettici. Basandosi su questi risultati, il nostro laboratorio sta contribuendo ad uno studio clinico prospettico multicentrico internazionale per valutare se Hmgb1 può predire la comparsa di epilessia dopo un trauma cranico grave”. (Com)