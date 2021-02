Albania: ambasciata Ue su voto 25 aprile, servono liste elettorali pulite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader politici dell'Albania devono impegnarsi per assicurare liste elettorali pulite da parte dei partiti alle prossime elezioni parlamentari del 25 aprile. Attraverso un post sui social network, la delegazione Ue a Tirana ha sollecitato i partiti politici albanesi ad assicurare candidati "integri" e senza incriminazioni, associandosi in questo senso all'appello dei giorni scorsi da parte dell'ambasciata degli Stati Uniti in Albania. "Con l'avvicinarsi del giorno delle elezioni, i leader dei partiti hanno la responsabilità legale e morale di garantire che le liste dei candidati siano composte da persone con integrità. I cittadini albanesi meritano legislatori che soddisfino standard di integrità rigorosi e che avvicineranno l'Albania all'Ue. Si aspettano anche una campagna di qualità con dibattito informato e proposte politiche, scevra da attacchi infiammatori", si legge nella nota della rappresentanza Usa a Tirana. (segue) (Alt)