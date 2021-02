Albania: ambasciata Ue su voto 25 aprile, servono liste elettorali pulite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice Usa a Tirana, Yuri Kim, ha detto nei giorni scorsi che le liste dei candidati alle elezioni del 25 aprile in Albania devono essere pulite, non perché gli ambasciatori o gli Stati Uniti lo vogliono, ma perché è quanto richiesto dalla legge. Kim ha in questo modo risposto tramite Twitter al primo ministro albanese Edi Rama, il quale ha affermato che non c'è bisogno degli interventi della diplomazia per fargli presenti quali sono i suoi doveri in vista del voto. "I leader dei partiti non dovrebbero ripulire le loro liste semplicemente perché lo dice qualche ambasciatore o perché gli Usa hanno detto chiaramente che la lotta alla corruzione è una priorità. Lo devono fare perché viene richiesto dalla legge albanese, ed è quanto si aspetta da un Paese alleato della Nato e aspirante all'Unione europea. Questo è anche un segno fondamentale di rispetto per gli elettori", ha affermato l'ambasciatrice Kim. (segue) (Alt)