Albania: ambasciata Ue su voto 25 aprile, servono liste elettorali pulite (3)

- Rama ha dichiarato in precedenza di non aver bisogno di nessun ambasciatore per sapere come fare il suo lavoro: "La legge è piuttosto chiara. Chiunque a commesso reati penali in passato non dovrebbe candidarsi per ricoprire incarichi pubblici. Io incoraggio ad applicare questi principi anche nell'amministrazione pubblica", ha detto il capo del governo di Tirana auspicando un confronto aperto con l'ambasciatrice Usa sul tema senza tuttavia ricevere "lezioni" dalla diplomatica di Washington. (Alt)