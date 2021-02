Germania: fuga di gas, esplode sede Croce rossa a Memmingen, diversi feriti anche gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di diversi feriti, tra cui uno grave, il bilancio dell'esplosione che, causata da una fuga di gas, ha sventrato una sede della Croce rossa bavarese (Brk) a Memmingen. Come riferisce il quotidiano “Bild”, la polizia non esclude una seconda deflagrazione, poiché la fonte della fuoriuscita di gas non è ancora stata individuata. A causare l'esplosione potrebbe essere stata una donna impiegata nelle pulizie dell'edificio, premendo un interruttore delle luce. Si tratta della medesima persona che ha riportato le lesioni più gravi(Geb)