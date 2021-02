Repubblica Centrafricana: marocchino Hilale rieletto presidente della Commissione Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore rappresentante permanente del Marocco presso le Nazioni Unite, Omar Hilale, è stato rieletto per acclamazione presidente della Commissione sulla Repubblica Centrafricana per il consolidamento della pace delle Nazioni Unite, durante la prima riunione formale dell'anno di questo organismo. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale marocchina "Map". La Commissione, organo sussidiario del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale, ha il mandato di mobilitare risorse per il finanziamento dei vari piani di consolidamento della pace nel Paese, di mobilitare la comunità internazionale per mantenere la questione centrafricana al centro dell’attenzione e di elaborare raccomandazioni, in particolare al Consiglio di sicurezza. (Mar)