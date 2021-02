Fiumicino: corrieri della droga da Dacca a Roma, due arresti in aeroporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due bengalesi, appena atterrati a Roma e provenienti da Dacca, sono stati arrestati all'aeroporto di Fiumicino con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. I due sono stati fermati a bordo di un'automobile mentre si dirigevano verso la Capitale. In un bagaglio nascondevano oltre 5.100 pasticche di metamfetamina del tipo "yaba", per un peso superiore ai 550 grammi. La perquisizione effettuata poi nella loro casa ha permesso di scovare altre 500 pasticche della stessa droga, per un peso di circa 50 grammi. Tutto lo stupefacente sequestrato ha un principio attivo del 15 per cento. La droga, immessa sul mercato, avrebbe fruttato un guadagno di circa 30.000 euro. I due uomini ora sono al carcere di Latina. (Rer)