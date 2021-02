Governo: Zingaretti, Draghi dovrà produrre un programma e definire perimetro maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Draghi dovrà produrre una sintesi sui contenuti e programmi e definire il perimetro della maggioranza”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico, a “Radio Anch’Io” su Rai Radio1. “La pandemia va fermata. E’ urgente fare delle scelte chiare, avviare il Next generation Eu con investimenti alle imprese, politiche di genere. Sarà un incontro per pensare ad un programma per la riscossa italiana”, ha aggiunto.(Rin)