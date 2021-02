Russia: Borrell, Ue continuerà a sostenere le iniziative della società civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, ha iniziato questa mattina la sua visita a Mosca. Come twittato dallo stesso Borrell, i primi incontri sono stati con alcuni rappresentanti della società civile, “che è ancora vivace nonostante lo spazio sempre più ridotto per le voci indipendenti in Russia”. “L'Unione europea è e continuerà ad essere il principale sostenitore dei progetti della società civile nel Paese”, ha scritto Borrell che in giornata ha in programma un colloquio con il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. L’Alto rappresentante Ue auspica di poter incontrare anche l’oppositore russo, Aleksej Navalnyj, attualmente in carcere. (Rum)