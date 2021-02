Roma: Raggi, la nuova ciclabile di via Cristoforo Colombo collega il centro alla zona Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nuova pista ciclabile di via Cristoforo Colombo collega il centro di Roma alla zona Sud della nostra città. La ciclabile può essere un’alternativa sostenibile per percorrere brevi tragitti ed evitare il traffico". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "I tecnici del dipartimento lavori pubblici del comune stanno ultimando, nei pressi di via Palos, gli interventi sulla pavimentazione e sulla segnaletica per garantire ai ciclisti maggiore visibilità e sicurezza - spiega -. Il progetto, nel tratto tra gli archi delle Terme di Caracalla e via Laurentina, è stato il frutto di una scelta condivisa con i cittadini nell’ambito del processo partecipativo sperimentale 'Roma Decide'. Quando si sceglie insieme la soddisfazione è doppia e questo intervento lo dimostra", conclude la sindaca Raggi. (Rer)