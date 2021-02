Pd: Zingaretti, partito cresce, Renzi inchiodato tra 1,5 e 2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La forza del Pd è cresciuta, ora stiamo vincendo di nuovo, dopo anni, le elezioni quando ci misuriamo con il consenso popolare. Oggi noi cresciamo, siamo ben oltre il 20 per cento e siamo partiti dal 14". Queste le parole di Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico a "Radio Anch’Io" su Rai Radio1. "Abbiamo, oggi, l'11 per cento dei parlamentari - ha aggiunto -. Il partito di Renzi è inchiodato all'1,5-2 per cento".(Rin)