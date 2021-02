Regno Unito: "The Telegraph", espulse tre spie cinesi con visti giornalistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno il Regno Unito ha espulso tre spie cinesi che soggiornavano nel Paese con visti giornalistici. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Telegraph". Secondo una fonte del governo britannico citata nell'articolo, tre agenti dell'intelligence del ministero per la Sicurezza di Stato cinese sono arrivati nel Paese sotto il falso pretesto di lavorare per delle agenzie di stampa cinesi. "Le loro vere identità sono state scoperte dall'MI5, l'intelligence interna britannica, e da allora sono stati costretti a rientrare in Cina", spiega il quotidiano riferendosi ai servizi di sicurezza interna del Regno Unito. La rivelazione del "Telegraph", arriva tra le crescenti preoccupazioni del governo per lo spionaggio economico cinese e il furto di proprietà intellettuale dalle università e aziende britanniche. (segue) (Rel)