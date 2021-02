Marocco: Covid, ok vaccino AstraZeneca per over 65

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Marocco ha reso noto che diversi elementi consentono di mantenere l'uso del vaccino AstraZeneca per la fascia di età superiore ai 65 anni, come inizialmente raccomandato nella strategia di vaccinazione nazionale anti-Covid-19. In un comunicato stampa relativo al parere del Comitato scientifico nazionale per lo sviluppo della strategia vaccinale contro Sars-CoV-2, il ministero della Salute specifica, in particolare, che il vaccino anti-Covid sviluppato da AstraZeneca ha ottenuto l'autorizzazione per l'uso per le persone con oltre 65 anni dall'Agenzia europea per i medicinali e dalle autorità sanitarie di diversi paesi, incluso il Marocco.(Mar)