Governo: Zingaretti, io dentro esecutivo? Parlare di nomi ora è morte politica

- Alla domanda se farà parte del nuovo esecutivo a guida Draghi, il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti ha risposto: "Io nel governo? Questo approccio sui nomi è la morte della politica, non sono il candidato premier e la sintesi dovrà produrla il prof. Draghi. Noi non arretreremo di un millimetro su argomenti chiave per l'Italia come europeismo, giustizia, fisco, parità di genere e su questi ci confronteremo", ha detto il leader dem a "Radio Anch’Io" su Rai Radio1. (Rin)