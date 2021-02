© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un manifesto pubblicato dal quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, 185 attrici e attori tedeschi si dichiarano omosessuali, lesbiche, bisessuali, “queer”, non binari e trans. Gli autori del manifesto chiedono “maggiore visibilità, riconoscimento e diversità nei film, in televisione e in teatro”. (Geb)