Regno Unito: governo, sport all'aperto e incontri permessi dopo riapertura scuole

- Il governo britannico sarebbe pronto a permettere lo svolgimento di sport all'aperto e incontri interpersonali subito dopo la riapertura delle scuole nel prossimo mese. Il piano del primo ministro Boris Johnson infatti prevederebbe che l'allentamento delle restrizioni in primavera darà la priorità agli sport di contatto all'aria aperta, e sarebbe pronto a stabilire delle date per la riapertura di negozi, bar e ristoranti. Fonti del governo fanno tuttavia sapere che tali piani sarebbero solo "tentativi", e che per il momento solo la data del ritorno a scuola degli studenti è stata decisa, l'8 marzo. Johnson sembrerebbe aver chiesto ai propri uffici di studiare una "sostanziale semplificazione delle regole" anti-contagio da osservare, come ad esempio la tanto vituperata (e aggirata) regola del "pasto sostanziale" per ordinare alcol in bar e ristoranti, in vigore a novembre. Tra le altre cose, sembrerebbe che Downing Street non sarebbe intenzionata a ritornare ad un sistema a livelli regionali, ma piuttosto ad un sistema di restrizioni valido su tutto il territorio nazionale ed aggiornato periodicamente. (Rel)