Tunisia: sindacato Ugtt, recenti arresti portano al ritorno in piazza

- L'Ufficio esecutivo nazionale dell’Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt) ha condannato, in una dichiarazione, i ripetuti arresti di giovani a seguito delle proteste e di alcuni blogger. L'ultimo caso riguarda l'arresto dell’attivista Rami Riahi. L'Ugtt sostiene di "ricevere dalle organizzazioni per i diritti umani notizie su molte violazioni ai danni di attivisti da parte delle forze di sicurezza”. Il sindacato “rinnova il suo avvertimento sull'escalation di ondate di violazioni delle libertà e della Costituzione”, denunciando “la pianificazione sistematica del ritorno alle violenze in piazza come tentativo di coprire il fallimento politico della coalizione di governo e di sfuggire alla crisi politica”. (Tut)