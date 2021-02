Francia-Usa: Macron paragona assalto Campidoglio a proteste gilet gialli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Emmanuel Macron ha paragonato le proteste del movimento francese dei gilet gialli all'invasione del Campidoglio di Washington effettuata a inizio gennaio da parte di un gruppo di sostenitori dell'ex presidente statunitense Donald Trump. "Penso prima di tutto che la violenza, l'odio, la xenofobia siano di ritorno nelle nostre società", ha detto il capo dello Stato durante un colloquio avvenuto in videoconferenza con il think tank statunitense Atlantic Council. Questo fenomeno è "spinto e legittimato da certi gruppi politici e per me si tratta di un grande cambiamento antropologico", ha aggiunto il titolare dell'Eliseo. Il presidente ha sottolineato che i social network hanno cambiato la "natura di quello che dovrebbe essere il dibattito democratico". "Per le persone normali è inaccettabile e si aspettano da noi che facciamo cessare simili violenze. Ma questo diventa molto difficile quando questa violenza è percepita da molti come legittima", ha affermato Macron.(Frp)