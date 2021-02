Sociale: Coldiretti, con taglio sprechi del 25 per cento cibo per 4 milioni di poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riducendo di appena il 25 per cento gli sprechi di cibo degli italiani sarebbe possibile imbandire adeguatamente la tavola dei circa 4 milioni di poveri, che in Italia con l’emergenza Covid sono costretti a chiedere aiuto per il cibo con pacchi alimentari o pasti gratuiti in mensa o nelle proprie case. E’ quanto emerge da un analisi della Coldiretti in occasione della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare che si celebra il 5 febbraio. Tra le categorie più deboli dei nuovi indigenti – sottolinea la Coldiretti – il 21 per cento è rappresentato da bambini di età inferiore ai 15 anni, quasi il 9 per cento da anziani sopra i 65 anni e il 3 per cento sono i senza fissa dimora secondo gli ultimi dati Fead. Nel 2020 – sottolinea Coldiretti - sono 5,2 milioni le tonnellate di alimenti finiti nella spazzatura tra quello che si getta tra le mura domestiche e ciò che riguarda tutta la filiera, per un valore complessivo di circa 9,7 miliardi di euro. Agli sprechi domestici che secondo la Coldiretti rappresentano in valore ben il 54 per cento del totale vanno aggiunti quelli nella ristorazione (21 per cento), nella distribuzione commerciale (15 per cento), nell’agricoltura (8 per cento) e nella trasformazione (2 per cento). L’anno del Covid fa registrare tuttavia una positiva svolta nei comportamenti degli italiani che hanno taglia gli sprechi e aumentato la solidarietà nei confronti dei più bisognosi, da parte delle industrie, degli agricoltori, della ristorazione, della distribuzione e di singoli cittadini. Proprio per sostenere la svolta green in Italia, Coldiretti ha predisposto un decalogo anti spreco con pochi semplici accorgimenti, a partire dalle abitudini di spesa. (segue) (Com)