M5s: Zingaretti, Conte non è leader dem, ha rilanciato rapporto con Movimento

- "Giuseppe Conte non è un leader del partito democratico, né vuole esserlo. Ieri ha rilanciato il suo rapporto con i Cinque Stelle, quello che vuole fare è continuare a scommettere sulla base dell'identità del movimento perché non vuole disperdere il patrimonio unitario di quella esperienza". Lo ha detto Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico, a "Radio Anch’Io" su Rai Radio1 riferendosi all'alleanza tra Pd e M5s e alle parole di Goffredo Bettini, del Pd, che ha definito Conte "padre nobile dell'alleanza" tra i due partiti. "Il Pd e M5s sono partiti plurali - ha aggiunto il segretario dem -. Abbiamo idee diversi ma produciamo una sintesi. Noi siamo diversi dal M5s ma quello che sta prevalendo è una responsabilità tra chi ha votato il governo Conte per far uscire il paese dalla crisi". (Rin)