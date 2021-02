Burkina Faso: governo apre al dialogo con i jihadisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Burkina Faso si è detto disponibile a tenere colloqui con i militanti islamisti, una posizione già abbracciata da alcuni dei suoi vicini nella regione del Sahel. Il primo ministro Christophe Dabiré ha dichiarato al parlamento che il governo non escluderà colloqui con militanti islamisti per garantire la pace nel Paese, sostenendo per porre fine alla crisi della sicurezza sia importante rivolgersi ai responsabili degli attacchi terroristici. Le attività dei jihadisti sono aumentate nella regione nonostante le operazioni militari messe in campo per contenerli. In precedenza anche i governi di Burkina Faso, Mali e Niger avevano avanzato la disponibilità a negoziare con gli insorti. Il governo francese – che dispone di oltre 5 mila uomini impiegati nella missione Barkhane – si è invece detto contrario ai colloqui con i jihadisti. (Res)