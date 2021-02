Mauritania: francesi residenti a Nouakchott in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Francia ha pubblicato un rapporto sui suoi cittadini che vivono all'estero per l'anno 2019, da cui è emerso che il numero di residenti francesi che vivono in Mauritania è diminuito rispetto al 2018. Il rapporto afferma che i servizi consolari francesi a Nouakchott hanno registrato 1.857 residenti francesi nella città, ovvero l'1,85 per cento in meno rispetto al numero di francesi registrati come residenti a Nouakchott nel 2018. Il rapporto afferma che 1,7 milioni di francesi si sono registrati come residenti all'estero il 31 dicembre 2019, con un calo dell'1,47 per cento rispetto al numero di francesi registrati all'estero nel 2018. Tuttavia, il numero di francesi che vivono all'estero è aumentato del 21 per cento negli ultimi dieci anni. Nel frattempo, il rapporto prevedeva che il numero dei francesi residenti all'estero, compresi quelli non iscritti ai servizi consolari, avrebbe raggiunto più di due milioni e mezzo. Il rapporto ha rivelato che il Nord Africa ha registrato 117 mila francesi, la maggior parte dei quali in Marocco (Casablanca 22.717, Rabat 10.971, Marrakesh 7.605, Agadir 5.309, Fez 3.788, Tangeri 3.434). (Res)