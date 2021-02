Algeria: Unione africana approva candidatura Paese a Consiglio di sicurezza Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Algeria, Sabri Boukadoum, ha guidato la delegazione algerina ai lavori della 38esima sessione del Consiglio esecutivo dell'Unione Africana (Ua), che si è conclusa ieri. La dichiarazione ha indicato che il Consiglio ha esaminato, durante la sua riunione, un rapporto sui contributi degli Stati membri al bilancio dell'Ua e al Fondo per la pace, e ha discusso una serie di progetti proposti nell'ambito della seconda fase del Programma africano per lo sviluppo delle infrastrutture. L'incontro ha esaminato anche un rapporto sulle candidature dei paesi africani a organizzazioni internazionali, e in questo contesto è stato sottolineato che l'Unione africana aveva approvato la candidatura dell'Algeria per l'adesione al Consiglio di sicurezza dell'Onu nel periodo 2024-2025. (Ala)