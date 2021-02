Spagna: Alvarez (Ugt), legami storici con socialisti ma non diamo assegni in bianco a nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'Unione generale dei lavoratori (Ugt) al di là dei legami storici con il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) "non siamo cugini e non diamo assegni in bianco a nessun governo". Lo ha dichiarato in un intervista al quotidiano "El Economista" il segretario nazionale dell'Ugt, Pepe Alvarez, riferendosi alle mobilitazioni che si terranno in tutto il Paese l'11 febbraio prossimo. Il sindacalista ha chiarito che nel Paese c'è una maggioranza che desidera l'abrogazione della riforma del lavoro del Partito popolare (Pp), non tagliare le pensioni, aumentare il salario minimo interprofessionale (Smi) "in modo ragionevole" e la settimana lavorativa di quattro giorni. Alvarez ha chiesto che il governo concretizzi i suoi impegni "immediatamente" nella Gazzetta ufficiale dato che nell'ultimo anno "i ministri hanno detto molte cose che sono rimaste frasi vuote, il che genera una frustrazione senza fine". In merito all'aumento del Smi, Alvarez ha evidenziato che se si perdono posti di lavoro è a causa della "brutale pandemia" del coronavirus ed imputare un ulteriore possibile incremento proprio all'aumento del Smi è "assurdo". A tal proposito il sindacalista ha ricordato che il governo ha preso l'impegno di fissarlo a 1200 euro al mese, il 60 per cento del salario medio, rispetto ai 950 euro attuali. Per quanto riguarda le pensioni, il segretario dell'Ugt ha dichiarato che devono essere agganciate agli indici di prezzo al consumo (Ipc) eliminando le spese improprie ed aumentando le entrate. (Spm)