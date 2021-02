Monza: al via i questionari per il Pums, bonus per chi compila il form online e sconti per i parcheggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via in questi giorni la campagna di rilevazione sui “bisogni di mobilità” in città: il questionario, predisposto dal Comune e da Monza Mobilità, è il primo step che porterà alla redazione del Pums, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della città di Monza. Il Pums è il piano strategico che si propone di soddisfare i bisogni di mobilità delle persone e delle imprese nelle aree urbane e periurbane per migliorare la qualità della vita nelle città, con una visione di medio-lungo termine. Il Piano richiede il coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholder per coordinare le politiche tra diversi settori: trasporti, urbanistica, ambiente, attività economiche, servizi sociali, salute, sicurezza ed energia in collaborazione con i diversi enti di governo del territorio. Uno degli strumenti più utilizzati nelle fasi iniziali di costruzione del Piano è il questionario: “Attraverso le risposte che verranno raccolte – spiega l’assessore alla Mobilità Federico Arena – potremo ricostruire il quadro degli spostamenti dei cittadini che si muovono sul territorio della città di Monza: il contributo di ciascuno è molto prezioso, perché solo attraverso l’ascolto dei bisogni sarà possibile disegnare un piano su misura degli utenti, efficace nel rispondere alle esigenze reali della popolazione”. I dati saranno raccolti in modo completamente anonimo e forniranno indicazioni: sulle abitudini e sui mezzi utilizzati per gli spostamenti sia sistematici, come casa-lavoro, casa-scuola, sia occasionali, come ad esempio per fare shopping; sulle criticità incontrate negli spostamenti, relative sia allo stato delle infrastrutture a servizio della mobilità per auto, biciletta, monopattini o piedi, sia allo stato dei mezzi del trasporto pubblico autobus e treno; sui punti di forza e di debolezza delle modalità di spostamento utilizzate, attraverso delle domande di valutazione e i motivi che spingono ad utilizzare alcuni mezzi piuttosto che altri; sulle preferenze di alcune azioni di mobilità sostenibile attivabili sul territorio. (segue) (Com)