Monza: al via i questionari per il Pums, bonus per chi compila il form online e sconti per i parcheggi (2)

- È online su www.comune.monza.it e su www.monzamobilita.it/pums.html il questionario da compilare. I dati non saranno in alcun modo conservati, se non trattati in maniera aggregata ed anonima per le finalità legate alla pianificazione della mobilità. Al termine del questionario, chi vorrà indicare un indirizzo email, riceverà un codice sconto per utilizzare uno dei servizi di mobilità oggi attivi a Monza: 30 per cento lo sconto per l’utilizzo dei monopattini, 2 giorni di abbonamento gratis per il servizio di Bike Sharing. Chi utilizza i parcheggi gestiti da Monza Mobilità presso l’ospedale S. Gerardo e presso l’ingresso di Porta Monza al Parco avrà la possibilità di compilare il questionario cartaceo, ricevendo un biglietto omaggio di uscita dal parcheggio per quella giornata. Per il mese di febbraio le date individuate per compilare il questionario e parcheggiare gratuitamente sono il 10 e il 18 al parcheggio dell’Ospedale San Gerardo e il 20 febbraio al parcheggio del Parco. (Com)