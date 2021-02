Romania-Messico: colloquio fra ministri Esteri “sblocca” cittadini fermi all’aeroporto di Cancun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità messicane hanno risolto con una procedura d'urgenza la situazione dei cittadini romeni bloccati sull'aeroporto internazionale di Cancun, dopo una conversazione telefonica tra il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, e l’omologo messicano, Marcelo Ebrard. Secondo un comunicato della diplomazia di Bucarest, Ebrard si è scusato a nome del governo del suo Paese per l'impatto negativo generato dalle azioni delle autorità messicane. A tutti i cittadini romeni bloccati nell'aeroporto è stato consentito l'accesso sul territorio messicano, a eccezione di cinque persone, per le quali è stato disposto il divieto d'ingresso a causa di una notifica di sicurezza individuale. Le cinque persone in questione rientreranno in Romania. Le autorità messicane hanno inoltre riconosciuto che qualsiasi allerta di sicurezza in grado di intaccare il diritto d'ingresso in Messico dei cittadini stranieri deve essere basata su valutazioni individuali, a seconda di ciascun caso, e non in maniera discriminatoria. Secondo la stampa, 114 turisti romeni sono stati fermati senza spiegazioni dalle autorità messicane all'aeroporto internazionale di Cancun. Il ministero ha raccomandato nuovamente cautela ai cittadini romeni che decidono di viaggiare all'estero in questo periodo, soprattutto in Paesi colpiti dalla pandemia di Covid-19.(Rob)